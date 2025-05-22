La DGAIA tampoc no va detectar l’activitat del pederasta de Castelldans
L’escàndol de Barcelona ha causat commoció a Catalunya igual que ho va fer el 2013 el del pederasta de Castelldans que va abusar durant 15 anys d’almenys 5 de menors tutelats per la Generalitat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha compromès que el seu govern "arribarà fins el final" en la investigació sobre la gestió de la DGAIA després de l’escàndol de la menor violada a Barcelona. Durant la seua intervenció en el ple del Parlament, Illa va ser taxatiu en afirmar: "El Govern que presideixo arribarà fins el final. Caigui qui caigui", en resposta a les acusacions de la portaveu de Junts, Mònica Sales.
Nacional i internacional
La Generalitat investiga les violacions a una tutelada
Agències
El cas actual ha generat comparacions amb l’escàndol del pederasta de Castelldans, David Donet, qui va abusar durant 15 anys d’almenys cinc menors tutelats per la Generalitat sense que la DGAIA detectés la seua activitat delictiva. Donet, condemnat a 51 anys de presó, va morir el 20 d’abril de l’any passat a l’Hospital Penitenciari de Terrassa. La Fundació Concepció Juvanteny, responsable del seguiment dels nens, va indemnitzar les víctimes amb un total de 204.000 euros.
Comarques
Mor David Donet, el pederasta de Castelldans condemnat a 51 anys de presó
Lluís Serrano
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) té actualment mesures de protecció sobre un total de 925 de menors a les comarques lleidatanes. Es tracta de nens i adolescents que estan sota la tutela o la guàrdia de la Generalitat. Segons les xifres facilitades a aquest diari per la conselleria de Drets Socials i Inclusió, el 68% d’aquests menors viu en alguna dels tipus de residència que ofereix l’administració, amb un total de 627. La resta, 298, viuen en famílies, ja sigui extensa (altres familiars com oncles o avis), aliena (d’acollida) o en preadopció. Per sexe, 561 del total de nens i adolescents protegits a la província de Lleida són dones i la resta, 364, són homes. Més d’un centenar, 109 concretament, tenen entre 0 i 5 anys. Uns altres 155 són a la franja de 6 a 11 anys i un total de 661, tenen entre 12 i 17 anys.