SUCCESSOS
La Generalitat investiga les violacions a una tutelada
L’agressor liderava una xarxa de pederàstia amb fins a 25 víctimes. S’investiga 11 homes més als quals va oferir la menor
La Generalitat ha obert una investigació per revisar la seua actuació en el cas de la nena de 12 anys violada per una xarxa de pederastes entre 2020 i 2021, quan vivia en un centre de menors sota la custòdia de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). El departament de Drets Socials de la Generalitat va anunciar ahir l’obertura d’aquest expedient després de sortir a la llum que aquesta xarxa de pederastes, liderada per un electricista per a qui la Fiscalia demana 107 anys de presó, va violar reiteradament la menor i la va oferir a altres homes en un pis de Barcelona al qual ella acudia després d’escapar-se del centre on vivia, i també després que es conegués que anys després d’aquest episodi d’abusos la nena, llavors de 15 anys, se’n va anar a viure amb la seua parella, de 25 anys. La síndica de greuges també ha obert una actuació d’ofici. El jutjat de Barcelona investiga 11 homes més als quals l’electricista i principal acusat va oferir la menor a través de xarxes socials perquè també l’agredissin sexualment al mateix pis de la capital catalana. De fet, van ser els educadors del centre els que van detectar que la menor podia ser víctima d’agressions sexuals, van activar els protocols corresponents i van instar el pare –tutor legal de la víctima– a presentar denúncia.
Les conclusions de l’expedient informatiu les donarà a conèixer la consellera d’Afers Socials, Mònica Martínez Bravo, al Parlament. Les investigacions fetes després de la detenció d’aquest home arran del cas de la menor van revelar que liderava una xarxa de pederàstia amb la qual va organitzar agressions sexuals en grup a adolescents, en ocasions amb pràctiques sadomasoquistes, que enregistrava amb càmeres ocultes al seu pis de Barcelona. Entre els anys 2016 i 2022 va gravar 250 vídeos, en què es van comptabilitzar referències a 79 agressions sexuals a menors. En total es comptabilitzen unes 25 víctimes. L’home té antecedents policials per prostitució de menors a València l’any 2010.