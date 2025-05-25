SUCCESSOS
Més de 80 vehicles i sis carpes en una ‘rave’ en una finca a Llardecans
Els Mossos d’Esquadra van controlar ahir una festa il·legal que va congregar més de 80 vehicles, inclosos furgonetes, caravanes i dos camions, en una finca de Llardecans. L’avís es va rebre a les 11.00 hores, quan el mateix alcalde, Xavier Mor, va alertar que hi havia una rave a uns tres quilòmetres del municipi. “El propietari de la finca va trucar a l’agutzil per dir-li el que havia allà muntat. El soroll no molesta els veïns, però esperem que no hi hagi cap mal a la zona”, va assenyalar Mor.
Fonts policials van assegurar que al migdia es va poder comprovar que hi havia un centenar de persones i que, a banda dels vehicles, s’havien instal·lat un escenari, sis carpes amb equips de so, a part de tendes de campanya. La festa es va situar en una zona forestal entre Llardecans i Aitona. Es van desplaçar fins al lloc patrulles de Seguretat Ciutadana i de Trànsit, que van controlar els accessos. Els agents van evitar que entressin més vehicles a la finca i van identificar els que sortien.
Val a recordar que a finals de març més de 100 persones també es van congregar a Llardecans per participar en una rave amb autocaravanes i tendes de campanya en una zona aïllada i boscosa. “No van deixar ni un paper a terra, de manera que confio que en aquesta ocasió passi el mateix”, va destacar ahir l’alcalde.