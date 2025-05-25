Pas a pas per conèixer el Pont de Suert
Desenes de persones recorren camins del municipi en sortides guiades del festival de senderisme Camin_art. Conclourà avui amb la segona Caminada entre Pobles
Desenes de persones van recórrer ahir els camins del Pont de Suert, en el marc de la segona edició del festival de senderisme Camin_art que se celebra durant aquest cap de setmana. Està dedicat a divulgar el patrimoni natural, històric i cultural d’aquest municipi de l’Alta Ribagorça a través de diferents rutes a peu.
Durant la jornada d’ahir hi va haver tres recorreguts guiats: un a través de boscos de fajos fins a la Faiada, una de les muntanyes més emblemàtiques de la zona; un altre fins a l’ermita de Santa Margalida a través de la vall de Malpàs; i un tercer des del Castell de Pinyana fins al dolmen de la Casa Encantada. Els participants, persones de diferents edats i condició física, van rebre les explicacions dels guies sobre els elements destacats del paisatge, la seua història i les llegendes associades a alguns paratges.
A la tarda va tenir lloc el Petit Camin_art, amb activitats dedicades a nens i nenes com una sortida al Mirador Dos Roques, un berenar a base de coca i xocolate i un contacontes. Les rutes guiades van recórrer senders que estan ja senyalitzats per facilitar la pràctica del senderisme. El festival celebra avui la tercera i última jornada amb un recorregut lliure, sense l’acompanyament de guies, a partir de les 8.30 hores. Es tracta de la segona Caminada entre Pobles, que recorrerà al llarg del matí, i fins al migdia, les localitats de Viu de Llevata, Massivert, Malpàs i el Pont de Suert, on finalitzarà.
La celebració va començar ahir a la tarda amb un acte inaugural en què es van nomenar “ambaixadors” del certamen l’escriptora Núria Garcia Quera i Enric Farrero, senderista que ha contribuït en la difusió d’aquesta activitat a l’Alta Ribagorça (com va avançar SEGRE ahir).
Camin_art forma part del cicle de festivals de senderisme de Catalunya, que inclou onze cites al llarg de l’any. Les comarques del Pirineu de Lleida en concentren prop de la meitat. Al Camin_art del Pont de Suert se sumen el Festival de Senderisme de la Conca Dellà, Camina Pirineus de l’Alt Urgell, el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus, el Vall de Boí Trek Festival i Senderi, Festival de Senderisme de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu.