HOMENATGES
Les Borges Blanques recorda veïns deportats als camps nazis instal·lant set Stolpersteine
Acte d’homenatge davant de les residències en les quals van viure en llibertat, presidit pel conseller Ramon Espadaler. Amb la participació de familiars i alumnes de la localitat i ofrena floral
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va presidir ahir l’acte d’instal·lació de set llambordes Stolpersteine a les Borges Blanques en homenatge a set veïns del municipi que van ser víctimes de la deportació a camps de concentració nazis. “La memòria democràtica té un sentit, que és el de mai més”, va destacar Espadaler. Va afirmar que l’acte d’ahir “és de justícia perquè durant molt temps les víctimes han estat anònimes i el dolor per elles s’ha viscut en el si de les seues famílies. Ara, amb aquest reconeixement públic, el seu llegat passa a ser de tot el poble”, va dir.
Durant l’acte va posar en relleu la dignificació de les víctimes a través de la iniciativa “necessària i de justícia”. Va afegir que és fonamental fer actes com aquest per la memòria, però també per convidar a la reflexió col·lectiva, “ja que som en un present en què la democràcia encara està amenaçada”. En aquest sentit, va remarcar que la memòria democràtica es fonamenta en els drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, indispensables, per garantir el mai més.
L’acte, organitzat pel consistori de les Borges Blanques i el Centre d’Estudis de les Garrigues, va comptar amb la presència de familiars de les víctimes. Les llambordes es van instal·lar davant de l’última residència on la persona va viure en llibertat. Els homenatjats van ser Benvingut Andreu Solans, Miquel Aguilar Bru, Josep Boldú Segarra, Amadeu Pons Companys, Joan Esteve Llussà, Agustí Prunera Mur i Marcel·lí Boldú Corbella. Durant el recorregut, els alumnes de l’institut Josep Vallverdú i del col·legi Mare de Déu de Montserrat van llegir la història de les víctimes i es va fer una ofrena floral com a símbol de reconeixement col·lectiu. El director del Memorial Democràtic, Jordi Agulló, va apuntar que la “memòria és una responsabilitat col·lectiva que obliga a mantenir viu el llegat de les víctimes”. Actualment a Catalunya hi ha 646 Stolpersteine i es consolida com un dels territoris de l’Estat amb més presència d’aquestes “pedres de la memòria”. A Lleida aquest any se n’instal·laran 34 en diferents municipis. Tàrrega també va commemorar ahir el dia de la memòria històrica i democràtica, data que va quedar fixada des del 2021, quan la capital de l’Urgell va inaugurar les llambordes Stolpersteine.