SUCCESSOS
Desmunten la ‘rave’ de Llardecans, que ha reunit des de dissabte unes 400 persones
Amb fins a 150 vehicles i caravanes en una finca forestal. A última hora de diumenge, els participants recollien el material per anar-se’n
Fins a 400 persones van participar aquest diumenge en la rave de Llardecans, que es va iniciar dissabte amb un centenar d’assistents, i que va finalitzar ahir a última hora de la tarda. Segons van informar els Mossos d’Esquadra, durant la nit de dissabte van anar arribant més persones fins a la finca particular en la qual s’havien instal·lat carpes amb equips de so al poder arribar a peu. A primera hora del matí, hi havien controlats uns 150 vehicles, entre cotxes i caravanes, i entre 300 i 400 persones. Els Mossos van establir controls d’accés per evitar l’entrada de més vehicles a la finca, però els assistents van decidir accedir a peu fins a la zona on s’havia instal·lat la festa il·legal, en una finca a tres quilòmetres de Llardecans.
Fonts policials van assenyalar que a la nit ja només quedava una desena de persones. “Ja no hi ha música i estan començant a recollir”, van destacar.
L’avís el va donar dissabte a primera hora l’alcalde, Francesc Xavier Mor. El propietari de la finca, a prop de la pista que uneix Llardecans i Aitona, va trucar a l’agutzil per alertar que s’havia instal·lat un escenari i que hi havia diversos vehicles. Va explicar que la música no molestava els veïns i que confiava que no es registrés cap incident a la zona, tal com va passar en l’altra festa que va tenir lloc al març. Llavors, es van concentrar un centenar de persones i uns cinquanta vehicles en un paratge entre Llardecans i el terme municipal de Flix, a prop de la carretera C-12. “No van deixar ni un paper o una burilla a terra, esperem que aquesta vegada sigui igual”, va dir l’alcalde. En aquests casos, els Mossos estableixen controls d’accés per evitar que s’afegeixin més participants a les festes il·legals i identifiquen els vehicles que surten, a més d’intentar fer-ho amb els organitzadors.