Adrenalina pura en un pont tibetà: el salt de 158 metres que revoluciona les experiències extremes al Pirineu
La nova atracció The Sense Jumping permet assolir velocitats de fins 120 km/h en caiguda lliure i es posiciona entre els salts més alts d’Europa
El turisme d’aventura al Pirineu acaba de fer un salt qualitatiu amb la inauguració d’una experiència sense precedents en l’espectacular entorn pirinenc. L’imponent pont tibetà situat en la parròquia de Canillo, a Andorra, ha ampliat la seua oferta d’activitats extremes amb una proposta que promet accelerar el pols dels amants de l’adrenalina: The Sense Jumping, una experiència de salt vertical que s’ha posicionat com un dels més impressionants d’Europa.
Aquesta innovadora atracció, ubicada a 1.870 metres sobre el nivell del mar, ofereix un desafiament de 158 metres d’altitud des del terra i dos modalitats diferents per als aventurers que s’atreveixin a desafiar la gravetat: un impactant salt de 130 metres en caiguda lliure, on els participants poden assolir velocitats vertiginoses de fins 120 km/h, i una experiència de ràpel en la qual l’aventurer queda suspès en el buit, connectat únicament per una corda que no arriba a tocar el terra.
Una fita en el turisme d’aventura al Pirineu
La inauguració d’aquesta activitat marca un abans i un després en l’oferta turística de la regió pirinenca. El pont tibetà, que ja era un reclam turístic de primer ordre, reforça ara la seua posició com a epicentre de les experiències extremes al sud d’Europa. Els experts del sector coincideixen a assenyalar que The Sense Jumping podria convertir-se en un important revulsiu econòmic per a la zona, especialment durant els mesos estivals.
"Les experiències extremes s’han consolidat com un dels segments turístics amb més creixement en els últims anys", explica Carlos Martínez, especialista en turisme d’aventura. "La combinació de l’entorn natural privilegiat del Pirineu amb instal·lacions de primera categoria situa aquesta nova atracció com un referent obligat per als amants de les emocions fortes".
El salt es realitza des d’una de les passarel·les del pont tibetà, a 158 metres del terra, el que proporciona una perspectiva única de l’impressionant paisatge muntanyós. Les mesures de seguretat són extremes, amb equips homologats i personal especialitzat que supervisa cada salt, garantint una experiència tan segura com emocionant.
Explosió de sensacions
La modalitat de caiguda lliure permet experimentar la sensació de volar durant aproximadament 3,5 segons, prou temps perquè l’adrenalina inundi el cos del saltador mentre assoleix velocitats que superen els 100 km/h. Per la seua part, l’experiència de ràpel ofereix una perspectiva més contemplativa, permetent disfrutar del paisatge des d’una perspectiva privilegiada mentre es descendeix controladament.
"El que diferència The Sense Jumping d’altres experiències similars és la combinació única d’altura, entorn natural i seguretat", assenyala Miguel Ángel Sánchez, un dels tècnics responsables de la instal·lació. "Hem treballat durant més de 18 mesos per garantir que cada saltador visqui una experiència transformadora en total seguretat".
El pont tibetà, que ja rebia anualment més de 60.000 visitants, consolida així la seua posició com un dels atractius turístics més importants de la regió pirinenca.