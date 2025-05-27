FIRES
Bell-lloc promociona l’alimentació saludable en la II Fira Verd-lloc
Els xefs Núria Arnau (Bendito Tupper), Ada Parellada, Teresa Carles o Osama Mhaero seran els protagonistes de la segona edició de la fira Verd-lloc, que es farà a Bell-lloc d’Urgell el diumenge vinent 1 de juny. La fira estarà dedicada a l’alimentació saludable, els productes de proximitat i de qualitat. La jornada oferirà una caminada per l’itinerari 5 de la xarxa d’Itineraris Saludables de Bell-lloc, tot i que el principal referent de la iniciativa serà la cuina en directe que protagonitzaran els xefs a més de la taula redona Alimentació Saludable: realitat o fenomen mediàtic?, a càrrec de Parellada i Núria Arnau. Al matí es preveu un esmorzar sostenible i al migdia un dinar popular amb cassola de tros.
L’alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, va destacar ahir en la presentació la implicació de les associacions de la localitat així com de les administracions i empreses del territori per fer realitat el certamen.
Per la seua part, el vicepresident del patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, va destacar l’aposta pel producte local de la fira de la marca Gust de Lleida, present en aquest certamen juntament amb els productors, elaboradors, cuiners i supermercats com PlusFresc.