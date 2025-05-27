'Caçat' amb un BMW M3 a 218 km/h per una carretera de 90 de Lleida
El conductor, de 40 anys, serà jutjat per un delicte contra la seguretat viària després de circular a més del doble de la velocitat permesa
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 40 anys per circular a 218 quilòmetres per hora en un tram lleidatà de la carretera C-14 on el límit establert és de només 90 km/h. L'home haurà de respondre davant la justícia com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit.
Els fets van tenir lloc divendres passat durant un control rutinari de velocitat establert pels agents de trànsit al punt quilomètric 59 de la C-14, dins el terme municipal de Ciutadilla, a la comarca de l'Urgell. Cap a les 19 hores, el cinemòmetre va registrar un turisme, de marca BMW i model M3, que circulava a una velocitat que superava en 128 km/h el límit permès en aquell tram.
Els agents van procedir immediatament a aturar el vehicle i van informar el conductor de la infracció comesa. En superar àmpliament els llindars establerts pel Codi Penal en matèria de velocitat, l'home ha estat denunciat per la via penal i no per la administrativa.
Conseqüències legals per als excessos de velocitat
El conductor haurà de comparèixer davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera quan sigui requerit. Les sancions per aquest tipus d'infraccions poden incloure multes econòmiques substancials, la retirada del permís de conduir i, en alguns casos, penes de presó.
Aquest tipus d'actuacions s'emmarquen dins les mesures de control i vigilància que els Mossos d'Esquadra duen a terme regularment a les carreteres catalanes per prevenir accidents i garantir la seguretat viària de tots els usuaris.