La Cerdanya rebutja cedir el control sobre el seu aeròdrom
La Generalitat vol més supervisió i insisteix a dissoldre el consorci que el gestiona. Front comú d’ajuntaments i consell comarcal
El consell comarcal de la Cerdanya i els ajuntaments de la comarca s’han mostrat en contra de la proposta de la Generalitat de dissoldre el consorci de gestió de l’aeròdrom, situat entre els municipis de Das i Fontanals. El Govern vol assumir plenament la gestió de les instal·lacions de la Cerdanya a través d’Aeroports de Catalunya i que el consell perdi el control actual que encara exerceix.
La proposta la van plantejar per primera vegada fa més d’un any i la setmana passada es van tornar a reunir amb els responsables polítics de la comarca per tornar a intentar-ho, però ajuntaments i administració comarcal s’han blindat amb un nou front comú i insisteixen en la negativa.
Alfons Casamajor, en representació del consell, va explicar ahir a SEGRE que “si la Generalitat surt del consorci, el consell no tindrà capacitat per si sol per gestionar la infraestructura i temem que això ens obligui al tancament del camp de vol”. “Estem d’acord que la gestió del dia a dia vagi a càrrec d’Aeroports, que té més capacitat i solvència, però la propietat ha de continuar sent del consorci i no d’una empresa que és el que no deixa de ser Aeroports”, va defensar.
Casamajor va indicar que la reunió va acabar amb el compromís del Govern de “fer un últim esforç per intentar mantenir el consorci”.
Una de les preocupacions de la comarca rau en el control de les activitats que s’hi desenvolupen, però Casamajor va recordar que el pla director limita les classes de vol que s’hi fan i l’activitat d’helicòpters i altres aeronaus per controlar la contaminació acústica.
Fonts de Territori van explicar que la proposta presentada al consell “té com a voluntat l’aprimament de l’estructura de la Generalitat de Catalunya i per a això necessitem sortir dels consorcis dels quals formem part”.