Detinguts dos joves per un robatori violent a Mollerussa
Els dos homes, de 18 anys, són presumptes autors d'un assalt amb violència i intimidació que va provocar lesions importants a un jove durant la matinada del diumenge
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a Mollerussa dos homes de 18 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació que va acabar amb lesions a dues persones. Els fets van tenir lloc a la localitat de Golmés durant la matinada del passat diumenge, quan un grup de persones va agredir uns clients a la sortida d'un local d'oci nocturn.
Segons fonts policials, l'agressió es va produir per motius que encara s'estan investigant. Durant l'atac, els agressors van sostreure la cartera d'un dels joves i van provocar lesions importants a la cara d'una de les víctimes, mentre que un altre integrant del grup va patir ferides de caràcter lleu.
La investigació continua oberta
Les gestions desenvolupades per la Unitat d'Investigació de Mollerussa van permetre identificar ràpidament dos dels principals implicats en els fets. La detenció es va efectuar aquest dilluns a la tarda, al voltant de les 20.15 hores, quan els agents van localitzar els sospitosos al municipi de Mollerussa.
Els investigadors no descarten més detencions relacionades amb aquest incident violent, ja que sembla que hi hauria més persones involucrades en l'agressió. Els dos detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, on hauran de respondre pels presumptes delictes de robatori amb violència i intimidació, així com per les lesions causades a les víctimes.