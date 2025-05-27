La finca més de cara a la venda a Lleida: 3,8 milions per una propietat única a la Seu d’Urgell
El podi del luxe lleidatà el completen una casa rural amb celler i una finca amb balneari d’aigües termals
La propietat immobiliària més exclusiva de la província de Lleida es troba a La Seu d'Urgell, amb un preu de 3,8 milions d'euros, segons les dades d'Idealista. Es tracta d'una finca que combina una casa principal reformada amb diverses edificacions addicionals sobre un terreny de 43.500 m², que ofereix possibilitats il·limitades per a inversors i particulars que busquin desenvolupar projectes únics a la zona.
Aquesta joia immobiliària, situada estratègicament prop del centre urbà de la Seu d'Urgell i amb fàcil accés a Andorra, compta amb 947 m² construïts i 5 dormitoris. La casa principal, d'origen rústic, va ser reformada el 1985 i es troba en perfecte estat de conservació. Les edificacions addicionals, tot i que necessiten adequació, mantenen tota la seva edificabilitat i presenten un llenç ideal per a múltiples usos, des de turisme rural fins a projectes comercials.
El podi immobiliari lleidatà: tres propietats excepcionals
El segon lloc del rànquing de les propietats més cares de la província l'ocupa una casa rural situada a Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell, valorada en 3,7 milions d'euros. Es tracta d'una finca de nova construcció amb celler existent, situada en una parcel·la de 21.800 m² que ofereix una superfície construïda de 615 m² distribuïts en dues plantes i un soterrani complet.
Aquesta propietat destaca pels seus acabats de luxe, amb calefacció per terra radiant, aire condicionat, finestres de doble vidre, pedra de marès, terres de parquet de roure i altres elements d'alta qualitat. Disposa de quatre dormitoris, cadascun amb el seu propi bany, àmplies terrasses, garatge per a dos cotxes, celler, safareig i fins i tot una sauna privada.
Tancant el podi trobem una finca rústica a Tredòs, a la Vall d'Aran, amb un preu de 3,4 milions d'euros. La peculiaritat d'aquesta propietat és que compta amb llicència hotelera i balneari d'aigua termal. Sobre una parcel·la de 2.212 m², l'edifici principal té 920 m² construïts i inclou 9 habitacions, totes amb aigua termal, restaurant amb capacitat per a 30 persones, cafeteria, piscina d'aigua termal, sauna finlandesa, jacuzzi i sales de tractaments.