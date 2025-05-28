ESDEVENIMENT
25 ponents per analitzar la gestió de l’aigua al Pirineu
Les Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri se centren enguany en aquest recurs. N’estudiaran la disponibilitat i governança
“L’aigua és un tema central a la demarcació de Lleida”, va dir ahir el president de la Diputació, Joan Talarn, en la presentació de les XII Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu, que el 3 i el 4 d’octubre reuniran “més de 25 ponents”, segons va anunciar el president de l’esdeveniment, Jesús Montoliu, per debatre sobre la seua governança, gestió i evolució a menys de la disponibilitat amb el canvi climàtic, entre altres aspectes.
Les jornades se celebraran sota el títol Els reptes de l’aigua. La gestió per a un demà sostenible, i seran inaugurades pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
“És un tema capital”, va anotar Montoliu, que va recordar que “una cosa tan banal com obrir una aixeta i que surti aigua no ho és per a tothom. És un element finit que hem de saber tractar”.
L’alcalde d’Esterri, Pere Ticó, va destacar que “posarem el focus en la gestió de l’aigua a l’Alt Pirineu i Aran, i els problemes creixents que tenim amb el canvi climàtic”. “Debatrem diversos temes per buscar una solució sostenible”, va anotar, mentre assenyalava que “estem acostumats a obrir l’aixeta, al riu i a regar a teula, però tot això ens ho hem de començar a replantejar”.
La reducció dels cabals disponibles a conseqüència del canvi climàtic centrarà una de les taules de debat.