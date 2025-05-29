Agricultura diu que cal construir 50 plantes de biogàs en els pròxims cinc anys
El conseller Ordeig afirma que les noves infraestructures permetran gestionar el 45% de les dejeccions ramaderes del país
El Departament d'Agricultura estima que cal construir 50 noves plantes de biogàs al país en els pròxims cinc anys per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes. En concret, calculen que aquestes noves infraestructures donaran resposta al 45% dels purins que es generen anualment a Catalunya. Ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a la presentació de la jornada 'Les plantes de biogàs, una oportunitat per al territori' que s'ha celebrat a Lleida. Ordeig ha afirmat que les instal·lacions de biogàs són "una oportunitat" per avançar cap a models econòmics "més sostenibles". Per la seva banda, la Plataforma Pobles Vius ha criticat que a la jornada no s'hagin convidat veus crítiques a aquests projectes.
El conseller Òscar Ordeig ha dit que el país "no pot perdre pistonada" i ha d'avançar en la construcció de noves plantes de biogàs que permetin gestionar de manera "sostenible" les dejeccions ramaderes. Considera que són una "oportunitat" per reduir l'excés de nitrats. "Tecnològicament és una solució viable i ambientalment és desitjable", ha afirmat.
Davant les reticències que han generat diversos projectes de biogàs arreu del territori, el conseller ha defensat que cal fer pedagogia i consensuar que els projectes es gestionin de la manera més sostenible i responsable possible i siguin de proximitat.
La jornada d'aquest dijous, organitzada per Agricultura en col·laboració amb l'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes, ha comptat amb la participació d'una vintena d'experts del món acadèmic, tecnològic i empresarial, que han intervingut a través de ponències i taules rodones. S'hi han abordat temes com el potencial energètic i fertilitzant del biogàs, les tecnologies disponibles, els materials aprofitables i els reptes normatius i logístics per a la implantació de noves instal·lacions.
Per la seva banda, la Plataforma Pobles Vius, contrària a la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, ha criticat que a la jornada d'Agricultura només s'hagin convidat "persones favorables a aquests projectes energètics" i s'hagin "exclòs les veus crítiques".
La plataforma considera que l'acte d'aquest dijous "posa una catifa vermella al lobby del biogàs europeu perquè s'instal·li a les terres de Ponent". "Si s'aproven les desenes de projectes de biogàs actualment proposats a Ponent, el territori esdevindrà un gran pol d'atracció de residus externs que, prèvia barreja amb purins, acabaran sent disseminats pel sòl agrari de la zona", alerten.