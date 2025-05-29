CERTÀMENS
Braçalets intel·ligents per impulsar la venda de proximitat a Bellcaire
Se’n repartiran 3.000 en el marc la novena edició de FiraBell, que comptarà amb setanta expositors. Les degustacions i els productes Km0, els protagonistes
La Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya repartirà aquest cap de setmana en el marc de FiraBell de Bellcaire 3.000 braçalets intel·ligents que porten incorporat un QR per accedir, sense descarregar una aplicació mòbil, a tota la informació dels productors de proximitat, traçabilitat, llocs de venda i oferta de productes, a més d’informació sobre turisme rural, restaurants, promocions i descomptes. La iniciativa s’emmarca en la campanya Bon dia, Proximitat, que aposta per l’etiquetatge intel·ligent per reforçar la transparència de tota mena d’articles i impulsa un sistema de producció i consum més just i sostenible. L’entrega dels braçalets serà la primera acció per donar visibilitat al segell oficial de la Venda de Proximitat. Llorenç Llop, president de l’Associació de Productors de Venda de Proximitat de Lleida i regidor de Bellcaire, va explicar que després de la prova pilot de diumenge, la iniciativa s’estendrà per altres localitats i províncies.
La novena edició de FiraBell comptarà amb la representació comercial, industrial i d’artesania del municipi amb més de 70 expositors, entre els quals figuraran també les entitats locals. “El principal objectiu és donar a conèixer els productes locals i el teixit empresarial de Bellcaire en donarà una mostra”, va dir el primer edil de la localitat, Jaume Montfort. Estan previstes degustacions que oferiran el Gremi de Forners i la Societat de Caçadors de Bellcaire, maridatges, exposicions i una trobada de Motos Goldwing.
Nova línia d’ajuts de mig milió per a les fires
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va anunciar ahir una nova línia d’ajuts de mig milió d’euros per a les fires de Catalunya que es posarà en marxa l’any que ve per impulsar el creixement del sector. Va fer aquestes declaracions a Agramunt en el marc de la 32 edició del Congrés de Fires de Catalunya que acaba avui i compta amb vuitanta participants. Va explicar que a Catalunya s’organitzaran aquest any més de 400 fires, 368 fora de Barcelona, que donaran feina, aquestes últimes, a prop de 31.000 persones. Va destacar “l’efecte econòmic multiplicador dels certàmens sobre el comerç local i el turisme”. En referència a la temàtica del congrés, centrat en la intel·ligència artificial (IA), va dir que “és el present, tan sols hem de saber com la governem”. Per la seua part, Coralí Cunyat, presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, va explicar que l’aposta per la IA és “poder conèixer els seus reptes i les seues oportunitats i revolucionar el sector”. Jordi Verdú, diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, va presentar la guia de fires 2025 de la Diputació que inclou 203 certàmens en 120 municipis, sis més que el 2024 i 46 més que el 2022.