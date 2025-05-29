Com crear una il·lustració, a càrrec d’una jove artista premiada
Alma Marín, guanyadora de la cinquena edició del Premi d’Il·lustració del Segrià en la categoria jove, va exposar el seu procés de creació dimarts en una conferència a la Biblioteca Josep Lladonosa d’Alguaire. Allà s’exposen les obres guanyadores i finalistes d’aquest any. El públic que va assistir a l’acte, majoritàriament jovent, va poder conèixer el procés de crear una il·lustració, les motivacions artístiques darrere d’una obra i què estudiar per adquirir tècnica. La mostra es podrà visitar a Alguaire fins demà, 30 de maig. L’horari avui serà de 10.00 a 13.00 i de 14.00 a 19.30, i demà, de 14.00 a 19.30.