SEGRE

Com crear una il·lustració, a càrrec d’una jove artista premiada

La conferència d’Alma Marín a Alguaire. - CONSELL DEL SEGRIÀ

La conferència d’Alma Marín a Alguaire. - CONSELL DEL SEGRIÀ

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Alma Marín, guanyadora de la cinquena edició del Premi d’Il·lustració del Segrià en la categoria jove, va exposar el seu procés de creació dimarts en una conferència a la Biblioteca Josep Lladonosa d’Alguaire. Allà s’exposen les obres guanyadores i finalistes d’aquest any. El públic que va assistir a l’acte, majoritàriament jovent, va poder conèixer el procés de crear una il·lustració, les motivacions artístiques darrere d’una obra i què estudiar per adquirir tècnica. La mostra es podrà visitar a Alguaire fins demà, 30 de maig. L’horari avui serà de 10.00 a 13.00 i de 14.00 a 19.30, i demà, de 14.00 a 19.30.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking