TRIBUNALS
Confirmen els 17 anys de presó per l’assassinat d’un veí de les Borges
El TSJC ratifica la condemna de l’Audiència
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la condemna de 17 anys de presó per a Jesús Giménez Giménez, l’autor confés de la mort de Karol Mrizo, un veí de les Borges Blanques de 34 anys, el 9 d’octubre del 2022. El TSJC ha desestimat el recurs presentat per la defensa, que va al·legar que s’havia vulnerat la seua presumpció d’innocència i que hi va haver errors en el veredicte del jurat popular. Sobre el primer aspecte, en el qual argumenta que no hi va haver traïdoria, la sala recorda que la víctima “no va poder fer el mínim intent defensiu”, ja que l’acusat li va clavar de forma “totalment inesperada” un ganivet de grans dimensions (de pernil de 36 centímetres de fulla) que “ni els mateixos testimonis no en van poder advertir l’existència, la qual cosa evidencia que l’acusat el portava acuradament guardat i el va treure de forma ràpida enmig de l’aldarull”. Sobre el segon motiu, el TSJC determina que l’argument no té “cap rellevància” perquè “no es va produir cap confusió” en el jurat, i aquest tampoc no va tenir “cap influència” que pogués impactar en les majories necessàries.
En el judici, celebrat el novembre de l’any passat, la Fiscalia i la família de la víctima, representada per l’advocat Daniel Ibars, van sol·licitar que se li imposés una condemna de 20 anys de presó.
Tanmateix, l’Audiència, que el va condemnar per un delicte d’assassinat, la va fixar en 17 anys de privació de llibertat. També va acordar una indemnització de 160.000 euros per als familiars de la víctima, 120.000 euros a la parella i 45.000 euros al pare de la víctima. Contra la nova sentència es pot presentar recurs de cassació al Tribunal Suprem.