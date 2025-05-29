CONFERÈNCIES
Proximitat i col·laboradors, les claus de la històrica ‘Nova Tàrrega’
La periodista de SEGRE i directora de Nova Tàrrega, Laia Pedrós, va remarcar en una conferència dimarts a l’Ateneu davant de més de 200 persones la importància del periodisme de proximitat i va afirmar que la publicació es manté després de 80 anys perquè conserva els objectius de la seua fundació: “Donar veu a tot el que passa a Tàrrega” i “tenir un gran nombre de col·laboradors que donen forma a una publicació local i participativa”.