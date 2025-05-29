ADMINISTRACIÓ
Quatre ajuntaments de Lleida cobreixen baixes de la policia local a través de la borsa única
Solsona, Tàrrega, les Borges Blanques i Tremp ja han sol·licitat agents interins per cobrir vacants de forma temporal. Mollerussa, Balaguer o la Seu d’Urgell ho estudien mentre creen noves places
Des de la posada en marxa de la borsa única de treball per a personal interí de les policies locals de Catalunya, el febrer passat, els ajuntaments han començat a beneficiar-se d’aquesta eina destinada a cobrir vacants i baixes temporals de forma més àgil i eficaç. Fins ara, la direcció general de Coordinació de les Policies Locals ha rebut un total de 295 sol·licituds d’aspirants. D’aquests, 141 han estat admesos, 70 exclosos i uns altres 84 estan pendents per falta de documentació incompleta o de localització. Dels admesos, la meitat ja treballa en l’actualitat en cossos policials i se’ls ha suspès temporalment de la borsa, mentre que 52 dels 70 disponibles ja han estat assignats als ajuntaments demandants. A Lleida, els municipis de Solsona, Tàrrega, les Borges Blanques i Tremp han sol·licitat agents interins a través de la borsa. Segons fonts de la Coordinació de Policies Locals, tots han estat atesos, excepte Tremp, “que quedarà cobert a mesura que s’incorporin nous candidats a la borsa”.
L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va explicar que un dels tres llocs vacants ja ha estat cobert gràcies a aquesta iniciativa. A la Seu d’Urgell, l’alcalde, Joan Barrera, va assenyalar que el consistori “valora incorporar-se a la borsa” mentre avança en la creació d’una de pròpia. L’ajuntament va aprovar les bases per cobrir tres places mitjançant concurs-oposició en règim d’interinitat.
A Mollerussa, el consistori té previst cobrir unes altres tres places immediatament a través d’una comissió de serveis i contempla la possibilitat de sol·licitar un o dos agents a la borsa fins que es convoqui el procés selectiu oficial previst per a aquest any. Per la seua banda, Balaguer també ho estudia mentre tramita la creació de tres places noves.
Més de 350 agents per a dotze cossos policials de Lleida
La província de Lleida compta amb nou cossos de policia local a les comarques del pla, amb un total de 325 efectius, i tres cossos al Pirineu, amb 31 efectius. La meitat dels cossos de la policia local a Catalunya no superen els 20 agents, fet que fa més important comptar amb un mecanisme àgil per reforçar les plantilles. A Catalunya hi ha 217 policies locals que donen cobertura al 88% de la població i representen el 38,7% del total d’efectius policials del territori. La ràtio és d’1,65 agents per cada 1.000 habitants. El 2023, les policies locals van registrar 109.606 fets delictius i 15.783 detencions, segons indica el sistema d’informació policial. La borsa única permet als consistoris, amb problemes recurrents per cobrir baixes, accedir de manera ràpida a personal qualificat a l’haver superat proves selectives prèvies i evitar d’aquesta manera haver de reduir patrullatges per falta de personal.