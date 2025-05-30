MUNICIPIS
Balaguer aprova el pressupost amb crítiques a la falta d’inversions
Els comptes assoleixen els 22 milions amb 1,9 per a inversions. Suspenen la recollida d’animals al refugi a l’estar ple i demanen ajuda a consell i Diputació
El ple de Balaguer va aprovar ahir el pressupost per a aquest exercici, que ascendeix a 21,9 milions i en contempla 1,9 per a inversions. Va rebre deu vots a favor del PSC i Treballem per Balaguer (Pacte Local), socis al govern, i el regidor de Balaguer, Ara sí. Van votar-hi en contra els set regidors dels grups d’ERC (3), Junts (3) i la CUP (1). Junts i ERC van criticar la falta d’execució del pressupost del 2024 i de les inversions. Gemma Trilla, portaveu de Junts, va qualificar els comptes de “fantasma i irreals”, que no compleixen els compromisos adquirits per l’equip de govern, ja que el nivell d’execució del 2024 no va superar el 23%, va afirmar. Va criticar la falta d’inversió en neteja de la via pública, promoció d’habitatge i en l’augment de la seguretat. També el portaveu d’ERC, Jordi Vidal, va insistir en la poca execució d’obres i la falta de planificació en inversió.
La sessió del ple va debatre també la gestió del refugi d’animals municipal, ja que abans del ple el consistori va informar que el centre havia arribat a la seua màxima capacitat i això fa inviable continuar recollint animals abandonats “sense comprometre’n greument el benestar i el bon funcionament”. Mentre no es reverteixi la situació va acordar suspendre temporalment les recollides de nous animals. La Paeria va demanar al consell de la Noguera i altres entitats supramunicipals “afrontar conjuntament aquesta realitat que desborda les capacitats del municipi”. Així mateix, responsables de les associacions SOS Bigotis i Aglà van demanar al ple una ampliació del centre i una millor gestió, i que reconsideri suspendre les recollides “perquè és il·legal i compromet el benestar dels animals”.
La nova comissaria de Mollerussa, a finals del 2026
Llum verda a les obres de la nova Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues, després que el consistori de Mollerussa hagi concedit llicència dels treballs. El ple va aprovar ahir per unanimitat un últim tràmit de l’expedient de cessió dels terrenys i l’alcalde, Marc Solsona, va destacar que el termini d’execució és de 18 mesos, per la qual cosa les obres podrien estar a punt a finals del 2026.
Ampliació de l’arxiu de l’Urgell
El ple de Tàrrega va aprovar ahir per unanimitat el conveni de col·laboració per ampliar l’Arxiu Comarcal, amb una inversió de 2,3 milions finançada per Cultura, informa L. Pedrós. A Almacelles, el ple va desbloquejar el procés per liquidar factures per valor de 199.000 euros a través de reconeixements extrajudicials de crèdit. També va prendre possessió del càrrec l’edil de Pacte Local Izan Porté. Pel que fa a les Borges Blanques, el ple va aprovar per unanimitat reclamar inversions a la distribuïdora elèctrica per evitar apagades.
El Conselh amplia els usos del sòl rústic d’Aran
El ple del Conselh Generau d’Aran va donar ahir l’aprovació inicial per unanimitat a canviar les normes subsidiàries de planificació urbanística als municipis de Canejan, Les, Bossòst, Vilamòs, Es Bòrdes i Vielha. Aquest canvi flexibilitza els usos i construccions permesos en sòl no urbanitzable i obre la porta a edificacions ramaderes i magatzems que ara no estan recollides en la normativa urbanística de la Val. Aquesta modificació s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la comissió d’Urbanisme d’Aran.
El geriàtric de Mequinensa crearà 47 llocs de treball
El ple de Mequinensa va aprovar ahir per unanimitat crear el servei públic de Residència de Gent Gran i Centre de Dia, el funcionament del qual requerirà una plantilla de quaranta-set treballadors. El geriàtric tindrà 78 places i el centre de dia, 39. El consistori, després de les negatives del Govern d’Aragó i la Comarca del Baix Cinca a participar-hi, optarà per una concessió administrativa. La licitarà, amb un preu màxim de 63 €/dia per plaça, per a cinc anys (prorrogable uns altres 2) per 12,7 milions.