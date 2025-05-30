BIODIVERSITAT
Campament en ple Pirineu per eliminar peixos invasors
Netejaran de veró dos llacs d’alta muntanya
Personal de l’empresa pública Forestal Catalana està instal·lant un campament de casetes prefabricades en un paratge a 2.000 metres d’altitud en ple Pirineu de Lleida per, des d’allà, intentar eliminar els exemplars de barb roig o veró dels estanys d’alta muntanya del Rosari d’Àrreu i de Garrabea, segons va informar el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
El barb roig és un peix invasor que, malgrat ser de petita mida, ja que els seus exemplars adults no solen superar els 10 centímetres d’envergadura, provoca intensos impactes en espècies com la truita al competir amb els seus alevins pels invertebrats i el plàncton que els serveixen d’aliment. També danyen les prades dels llits al menjar-se’n els components vegetals, especialment alguns d’endèmics com els isoetes.
L’actuació s’integra al programa Life Rescue Alpir, finançat pels Fons Next Generation i que l’any passat va incloure els assajos efectuats a Colomers amb el biocida d’origen vegetal rotenona per reduir la presència d’espècies piscícoles invasores en llacs d’alta muntanya.