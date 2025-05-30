La capital de la Segarra acollirà l’acte inaugural de l’Any Duran i Sanpere
Cervera acollirà l’acte inaugural de l’Any Duran i Sanpere el 7 de juny que ve al Paranimf de la Universitat. El Govern de la Generalitat juntament amb l’ajuntament de Barcelona i el de Cervera van acordar dedicar aquest 2025 a l’il·lustre autor local Agustí Duran i Sanpere (Cervera, 5 de juny del 1887 – Barcelona, 29 d’abril del 1975) coincidint amb el 50 aniversari de la seua mort. Va ser arxiver, historiador, arqueòleg, museòleg i antropòleg. La commemoració pretén reivindicar i divulgar la seua figura i les seues aportacions a través de diferents actes fins al maig del 2026. Va ser un dels historiadors catalans més rellevants de la primera meitat del segle XX, per la seua prolífica obra escrita i per una incondicional tasca de divulgador de la història i la cultura catalanes. També va impulsar la creació d’equipaments com els arxius de Barcelona o Cervera i els museus de les dos localitats. L’acte inaugural comptarà amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el regidor de cultura de l’ajuntament de Barcelona, Xavier Marcè, Eulàlia Duran, la seua filla, i Xavier Tarraubella, comissari de l’Any Duran. Ahir l’Arxiu Comarcal de la Segarra va acollir una conferència sobre la seua faceta d’arxiver a càrrec de l’historiador Jaume E. Zamora.