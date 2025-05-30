Els termòmetres s'enfilen fins als 37,5 graus a Lleida i a Alcarràs
7 de les 120 estacions de la xarxa amb més de 20 anys de dades marquen un nou rècord en un mes de maig
La temperatura màxima d'aquest divendres ha arribat a 37,5 graus a Lleida i a Alcarràs, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A Torres de Segre s'han superat els 37,4; a Vinebre, els 37; al pantà de Riba-roja els 36,8; al Poal els 36,4; a Batea, els 36,2; a Maials, els 35,9; a Vallfogona de Balaguer, els 35,8, o a Raimat, els 35,3. A Ponent s'han superat els 35 graus de mitjana.
A banda, l'SMC subratlla que hi ha hagut nou rècord en un mes de maig a 7 de les 120 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de Catalunya amb més de 20 anys de dades, situades al pla de Lleida i a la vall de l'Ebre.