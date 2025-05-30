SEGRE

Ferida greu per un monocultor a Vilaller

Imagen de archivo de una ambulancia del SEM.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Una dona va resultar ahir ferida de gravetat després de quedar-se atrapada amb una cama en un monocultor a Vilaller. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 12.11 hores que una dona s’havia clavat una pua del vehicle a una cama. 

Els Bombers van activar una dotació, que va estabilitzar el vehicle i va alliberar la dona. La ferida, que no va patir hemorràgia, segons fonts d’emergències, va ser evacuada en helicòpter pel SEM a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fonts sanitàries van assenyalar que el seu estat era greu. També es van activar dos ambulàncies.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking