Ferit un home en un apunyalament a Agramunt
Els Mossos han detingut el presumpte autor, de 48 anys
Un home ha estat apunyalat a Agramunt. Els fets han passat a primera hora de la matinada d'aquest divendres a l'avinguda Catalunya i els Mossos d'Esquadra han detingut al presumpte autor, de 48 anys. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una baralla entre varies persones a l'avinguda Catalunya i una n'ha atacat una altra amb una arma blanca.
Al lloc hi han anat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han fet una recerca per la zona i han localitzat i arrestat el presumpte autor. Es tracta d'un home de 48 anys, que està imputat per un delicte de lesions amb arma blanca. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova.