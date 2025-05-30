DEBAT
Gairebé 300 participants en el segon Congrés Català de Repoblament a Sort
Debat els dies 5 i 6 de juny sobre ruralitat
Prop de 300 persones participaran en el segon Congrés Català de Repoblament que se celebrarà a Sort els dies 5 i 6 de juny i que porta per títol Arrelem, ressorgim i fem renàixer el territori.
La dificultat de l’accés a l’habitatge, la innovació rural o les dones rurals emprenedores són alguns dels eixos que guiaran el debat durant les jornades. S’organitzen en un moment en què el Parlament està a les portes d’aprovar el primer Estatut del Municipi Rural.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar ahir en la presentació del congrés que l’Estatut del Municipi Rural serà una de les eines per revertir la despoblació i possibilitar que “qui vulgui quedar-se al poble, pugui fer-ho”. Talarn va afirmar que Catalunya “ha de ser sostenible també des del punt de vista demogràfic” i va destacar que la corporació ha destinat fins ara 7 milions a polítiques contra l’èxode rural. El vicepresident Agustí Jiménez va remarcar al seu torn que el congrés també abordarà les carències de serveis bàsics que té la Catalunya rural, que equival a un 80% del territori.
El vicepresident de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) Gerard Sabarich va apuntar alguns dels avantatges de l’Estatut del Municipi Rural com els descomptes fiscals per als que optin per viure al poble i la reducció de la burocràcia. Per la seua part, Marc Solsona, vicepresident de la Federació de Municipis (FMC), va reivindicar com a objectiu associar el concepte ruralitat a “prosperitat, oportunitats o R+D, per exemple”. La tinenta d’alcaldia de Sort, Maleni Barbero, va aplaudir que la segona edició del Congrés es faci a Sort (teatre Els Til·lers).