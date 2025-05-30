TRIBUNALS
Rebaixen la pena a un pedòfil que va pagar a una dona que va violar la filla
Li retiren aquest delicte perquè no va ser l’agressor
El Tribunal Superior d’Andorra ha reduït la condemna al conegut com el Pederasta de Canillo, de 10 anys de presó a vuit anys i mig per delictes d’agressions sexuals i pornografia infantil. El tribunal ha admès parcialment el recurs presentat per la defensa de l’acusat i l’absol d’un delicte de violació. Segons la sentència, aquest delicte no es pot atribuir a l’acusat, ja que l’agressora va ser la mare de la víctima menor. El condemnat, de 40 anys, va ser detingut el 2021. Segons la sentència, el modus operandi d’aquest individu, que va actuar des del 2018 fins al 2021, sempre era el mateix: usurpar la identitat de diversos usuaris robant-los les fotografies en xarxes socials per fer-se passar per joves d’una edat similar a la de les víctimes, contactar-hi, establir una relació de confiança i demanar-los imatges íntimes via WhatsApp.
També va ser condemnat per la violació d’una menor. Els fets van tenir lloc el 2018, quan el penat va contactar amb una dona que vivia a les Filipines i era mare de dos filles. Li va demanar que li mostrés les nenes, d’un i 5 anys. En una ocasió, després de rebre un pagament per part del condemnat, la mare va abusar sexualment de la seua filla gran mentre ell li deia què fer i presenciar-ho. Ara, el Tribunal Superior l’absol d’aquest delicte de violació.
Aquesta és la tercera condemna per delictes similars a aquest individu. Ja havia estat condemnat per difusió i cessió de material pornogràfic el 2013 i per pornografia infantil el 2022. En la seua sentència, el Tribunal de Corts va assenyalar que, malgrat no aplicar l’agreujant de reincidència, “no ha aconseguit la reinserció social, al contrari, s’ha incrementat la seua perillositat”.