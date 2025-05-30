El Servei Meteorològic alerta d'un episodi de temps violent de dues hores a l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà
Fins a un quart de deu de la nit hi pot haver pedra, ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per temps violent per a les comarques de l'Alt Urgell, amb el grau de perill 6, el màxim de l'escala, i del Pallars Sobirà, amb grau de perill alt, entre 3 i 4. Fins a un quart de deu de la nit d'aquest divendres hi pot haver pedra de diàmetre superior als dos centímetres, ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits, tornados o mànegues.