FIRES
Uns 400 vehicles d’ocasió a la venda a Tàrrega dels 2.400 als 88.500 €
Tàrrega va obrir ahir la 12 edició del Mercat del Vehicle d’Ocasió en el qual 15 concessionaris posen a la venda 400 vehicles d’una gran varietat de marques i amb preus que oscil·len entre els 2.400 i els 88.500 euros. Es poden trobar vehicles seminous, de gerència, de segona mà i de quilòmetre zero, entre els quals es troben models híbrids, híbrids endollables i de baix consum per promoure una mobilitat sostenible. Alguns expositors van explicar que en la primera jornada ja havien tancat vendes i tots van coincidir a assenyalar que van atendre molts interessats. En el recorregut inaugural, la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va animar a assistir al mercat malgrat la calor. Robert va agrair “la presència de tots els concessionaris de Tàrrega” i va explicar que “s’hi poden trobar vehicles de tot tipus”.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que “el mercat atreu públic de llocs molt variats que contribueix a la promoció i a l’intercanvi econòmic de la ciutat”. Organitzat per l’ajuntament, se celebra al Parc Esportiu en un horari intensiu de 10 del matí a 8 del vespre fins demà diumenge amb més de 4.000 metres quadrats d’exposició. A fi de promoure les vendes, se sortejarà un any més un premi de 2.000 euros entre tots els compradors d’un vehicle en el marc del certamen.