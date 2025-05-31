HABITATGE
L’Estat estudia posar més de mil pisos i cases de lloguer assequible a Lleida
El Govern central interromp les vendes de Sareb i revisa l’habitabilitat de la seua cartera
El Sepes o Entitat Pública Empresarial del Sòl, que depèn del ministeri d’Habitatge, està analitzant l’habitabilitat i la situació jurídica d’una cartera de 1.031 pisos i cases propietat de la Sareb o ‘banc dolent’ a Lleida per decidir si els incorpora a la borsa de lloguer assequible de l’Empresa Estatal d’Habitatge del Govern central.
El ministeri d’Habitatge està analitzant l’habitabilitat i la situació jurídica de més d’un miler de pisos i cases a la demarcació de Lleida per incorporar-les a l’EEV (Empresa Estatal d’Habitatge), l’entitat pública que tindrà com a principal objectiu treure al mercat la cartera més gran possible de lloguer a preus assequibles amb l’objectiu d’intentar subjectar i/o reduir la desbocada tendència a l’alça dels arrendaments residencials.
Les revisions les fa el Sepes o Entitat Pública Empresarial del Sòl, que serà objecte d’una nova transformació per convertir-lo en l’EEV, i se centren en la cartera de la Sareb o banc dolent, que fa 13 anys que absorbeix i dona sortida als actius immobiliaris tòxics del sistema financer.
De fet, l’activitat de la Sareb s’ha pausat per aquest motiu, la qual cosa afecta els processos oberts en edificis com el de Claravalls, 9 de Tàrrega, amb 35 famílies, o el de Carretera Vella, 82 de Golmés, amb quinze més.
Els habitatges que el Sepes consideri apropiats per integrar la borsa de lloguer assequible passaran a formar part de la seua cartera i sortiran al mercat, malgrat que aquesta operació requereix un diagnòstic casa per casa: d’una banda, la Sareb gestiona al voltant de 600 lloguers socials en pisos de la seua propietat a Lleida; i, per altra, continua litigant als tribunals per obtenir la possessió de centenars de pisos els inquilins dels quals s’han anat quedant sense propietari després de l’execució dels crèdits fallits que els promotors van contractar per finançar-ne la construcció. Tot apunta que en molts casos el traspàs de les cases inclourà el dels seus ocupants, en unes ocasions amb una situació jurídica clara i en d’altres no tant.
L’operació afecta a Lleida 1.031 habitatges repartits entre 49 municipis, malgrat que els principals paquets es localitzen a la capital (281) i en municipis del seu entorn com Alcoletge (109) i Alcarràs (73) i, en menor mesura, en altres de propers com Alpicat (33), Rosselló (36) i Alguaire (26). A comarques, les principals borses s’ubiquen a Tàrrega (47), Mollerussa (45), Juneda (44) i la Guingueta (39).