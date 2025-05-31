INSTITUCIONS
Madrid impulsa una xarxa de càtedres de despoblació
Per coordinar el treball universitari
“Estem organitzant una xarxa de càtedres que treballen en el tema de la despoblació d’àmbit estatal”, va anunciar ahir Jordi Garreta, sociòleg, professor de la UdL i titular en aquesta de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblació del Territori Rural en aquesta universitat.
“La secretaria d’Estat per al Repte Demogràfic té molt afany en què ens coordinem”, va anotar. Aquest organisme té el front a l’aranès Paco Boya.
L’anunci es va produir en la presentació del quart monogràfic de la càtedra, que gira entorn de la innovació educativa i la cohesió social a l’escola rural i que va tenir lloc a la diputació de Lleida.
El diputat Fermí Masot, responsable de l’àrea de Cooperació Municipal, va destacar que l’escola rural, de les quals n’hi ha cent a Lleida, ha de ser un actiu primordial per afavorir l’arrelament i la vida comunitària als pobles i és un motor fonamental en la lluita contra la despoblació.
L’estudi, que té com a base mig centenar d’entrevistes a persones vinculades amb l’escola rural, ha estat elaborat per Núria Llevot, Olga Bernad, Maria Paz López i Àngels Torrelles.