SEGRE

INSTITUCIONS

Madrid impulsa una xarxa de càtedres de despoblació

Per coordinar el treball universitari

L’estudi sobre l’escola rural es va presentar ahir a la Diputació. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

L’estudi sobre l’escola rural es va presentar ahir a la Diputació. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

“Estem organitzant una xarxa de càtedres que treballen en el tema de la despoblació d’àmbit estatal”, va anunciar ahir Jordi Garreta, sociòleg, professor de la UdL i titular en aquesta de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblació del Territori Rural en aquesta universitat.

“La secretaria d’Estat per al Repte Demogràfic té molt afany en què ens coordinem”, va anotar. Aquest organisme té el front a l’aranès Paco Boya.

L’anunci es va produir en la presentació del quart monogràfic de la càtedra, que gira entorn de la innovació educativa i la cohesió social a l’escola rural i que va tenir lloc a la diputació de Lleida.

El diputat Fermí Masot, responsable de l’àrea de Cooperació Municipal, va destacar que l’escola rural, de les quals n’hi ha cent a Lleida, ha de ser un actiu primordial per afavorir l’arrelament i la vida comunitària als pobles i és un motor fonamental en la lluita contra la despoblació.

L’estudi, que té com a base mig centenar d’entrevistes a persones vinculades amb l’escola rural, ha estat elaborat per Núria Llevot, Olga Bernad, Maria Paz López i Àngels Torrelles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking