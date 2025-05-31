AIGÜES
Municipis a la vora del Segre, 45 dies en alerta per Rialb
Protecció Civil manté l’Inuncat després de la fuga detectada a l’abril. La CHE segueix buscant l’origen de la fuita d’aigua
Els municipis situats a la vora del Segre aigües avall de Rialb fins a la desembocadura a l’Ebre i, en aquest riu també Riba-roja, fa 45 dies que es troben en alerta arran de la fuita d’aigua detectada el 16 d’abril a la presa, a prop de Ponts. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, titular de l’embassament, treballa des d’aleshores per localitzar el punt exacte de la fuita i també des de fa un mes i mig Protecció Civil té activat el pla Inuncat en fase d’alerta ja que la presa es troba en l’escenari 1 d’emergència. La Generalitat va informar ahir que la situació es manté ara per ara. La CHE ha portat a terme diverses proves i sondejos en la presa, algunes amb material elèctric i altres amb líquid fluorescent per detectar l’origen de la fuga, localitzada inicialment a l’estrep esquerre del dic.
Les obres compten amb una partida de mig milió d’euros i la previsió després de detectar el punt de fuga és injectar resina expansiva i consolidar el segellament. Pel que a les causes de la fuita d’aigua, que va arribar a superar els 400 litres per minut, la CHE va apuntar en el seu dia a la pressió generada per l’elevat volum d’aigua emmagatzemat al pantà durant tot aquest any i també la successió de períodes de sequera i pluja intensa dels últims mesos.
Rialb es troba encara al 99% de la seua capacitat i en les últimes setmanes ha estat desembassant aigua més enllà dels usos fins als 7 hectòmetres cúbics diaris.