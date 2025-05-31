SEGRE

Noves excavacions arqueològiques al Pla d’Almatà de Balaguer

Els treballs que s’han portat a terme aquest mes. - P. BALAGUER

REDACCIÓ

E. Farnell

El mes de maig ha comportat una nova campanya d’excavacions arqueològiques al jaciment del Pla d’Almatà. L’actuació està coordinada per la doctora Helena Kirchner i un equip de la Universitat Autonòmica de Barcelona (UAB), amb la col·laboració del Museu de la Noguera. Els treballs se centren en dos zones clau del jaciment: la maqbara, que és el cementiri musulmà, i el sector de les cases. Al cementiri s’ha ampliat l’excavació portada a terme entre els anys 2018 i 2021, amb més d’una vintena de tombes descobertes. Segons Kirchner, s’han identificat tombes mal orientades cap a la Meca, o altres que envaeixen enterraments anteriors. Aquests indicis apunten a una llarga cronologia d’ús de l’espai funerari.

En referència al sector de les cases, s’ha reprès l’excavació iniciada el 2023 i s’ha centrat en el tram d’un carrer davant d’una casa en la qual s’han trobat diferents nivells de farciment i un pou negre. Aquesta primera fase de l’excavació acaba aquesta setmana malgrat que els treballs es reprendran a finals d’aquest mes de juny amb una nova etapa del curs d’arqueologia per als estudiants universitaris. Tindrà caràcter formatiu i es concentrarà a la zona de la casa excavada.

