Noves excavacions arqueològiques al Pla d’Almatà de Balaguer
E. Farnell
El mes de maig ha comportat una nova campanya d’excavacions arqueològiques al jaciment del Pla d’Almatà. L’actuació està coordinada per la doctora Helena Kirchner i un equip de la Universitat Autonòmica de Barcelona (UAB), amb la col·laboració del Museu de la Noguera. Els treballs se centren en dos zones clau del jaciment: la maqbara, que és el cementiri musulmà, i el sector de les cases. Al cementiri s’ha ampliat l’excavació portada a terme entre els anys 2018 i 2021, amb més d’una vintena de tombes descobertes. Segons Kirchner, s’han identificat tombes mal orientades cap a la Meca, o altres que envaeixen enterraments anteriors. Aquests indicis apunten a una llarga cronologia d’ús de l’espai funerari.
En referència al sector de les cases, s’ha reprès l’excavació iniciada el 2023 i s’ha centrat en el tram d’un carrer davant d’una casa en la qual s’han trobat diferents nivells de farciment i un pou negre. Aquesta primera fase de l’excavació acaba aquesta setmana malgrat que els treballs es reprendran a finals d’aquest mes de juny amb una nova etapa del curs d’arqueologia per als estudiants universitaris. Tindrà caràcter formatiu i es concentrarà a la zona de la casa excavada.