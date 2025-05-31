Protegeixen l’escola Els Planells d'Artesa de Segre del vandalisme
Instal·len càmeres i una tanca de seguretat contra actes incívics. En dos setmanes el centre ha patit dos intrusions nocturnes
L’ajuntament d’Artesa de Segre instal·larà tanques de seguretat i càmeres de videovigilància al col·legi Els Planells com a mesura dissuasiva davant dels recents actes incívics registrats al centre educatiu. En les últimes dos setmanes, el col·legi ha patit dos intrusions nocturnes que han causat importants destrosses a l’equipament. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que els autors dels fets van accedir a diferents instal·lacions del centre causant danys al mobiliari i deteriorant treballs fets pels alumnes o buidant extintors contra incendis als passadissos. Va afegir que l’estat en què va quedar l’escola després d’aquestes incursions va ser “nefast”. El consistori espera que aquestes noves mesures de seguretat contribueixin a evitar futurs incidents i a preservar l’entorn escolar com un espai segur i respectat per tota la comunitat. També des de la comunitat educativa van denunciar aquests fets i van reivindicar que els “comportaments incívics” han de desaparèixer.
Segons va assenyalar el primer edil, la instal·lació de les reixes permetrà bloquejar el pas des del carrer a una claraboia que és per on salten i entren al recinte, a la zona dels més petits del centre. Per una altra banda, les càmeres de seguretat enregistraran totes les imatges durant la nit. L’alcalde va afegir que quan arriba el bon temps és costum que al voltant del col·legi s’ajuntin grups de joves.