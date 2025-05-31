Sondeig als veïns de Balaguer sobre el futur centre històric
Fins al 15 de juny, la ciutadania de Balaguer podrà suggerir millores o denunciar carències. És el pas previ al projecte del nou Pla de Barris
La Paeria de Balaguer ha posat en marxa una consulta ciutadana per conèixer l’opinió dels veïns sobre el futur del Centre Històric de la capital de la Noguera. Aquesta iniciativa, que estarà oberta fins al 15 de juny vinent, pretén recopilar idees i propostes per impulsar millores en aquest barri, i està oberta tant a residents de Balaguer com a veïns de poblacions properes majors de 15 anys. El formulari inclou preguntes sobre aspectes que afecten directament la qualitat de vida al centre com la mobilitat, neteja, serveis disponibles, aparcaments, sobre les carències que han detectat o quines modificacions proposarien. “Volem construir un barri més habitable, sostenible i viu, i això només serà possible amb la implicació activa dels veïns”, va dir l’alcaldessa, Lorena González. Els interessats poden participar-hi a través de la Bústia Ciutadana al web de la Paeria. A més, aquest cap de setmana s’habilitarà un punt de reforç presencial en el marc de la Festa de l’Harpia.
L’alcaldessa va explicar que aquesta acció forma part del treball previ per elaborar el projecte que presentarà la Paeria per optar als ajuts de la pròxima convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Va avançar que ja s’ha constituït una comissió que està elaborant un diagnòstic sobre el centre, establint les bases per a aquest projecte que ha de combinar tres eixos fonamentals: la intervenció urbanística, la transició energètica i ecològica i l’acció comunitària. En aquest sentit, va apuntar que “l’enquesta és un dels primers passos per potenciar l’acció comunitària, com a eina clau per transformar el barri.”
El consistori ha fet una crida a la participació de tots els sectors implicats veïns, comerciants, entitats i visitants, perquè el projecte final reflecteixi les necessitats i aspiracions de la comunitat, garantint així una revitalització efectiva del barri.
El 2004 es van iniciar les obres de regeneració urbanística del nucli antic amb el primer Pla de Barris de la Generalitat, que va suposar la creació de nous vials, equipaments i la demolició d’un centenar d’edificis, malgrat que les obres no van aconseguir revitalitzar econòmicament el centre.