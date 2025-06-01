SUCCESSOS
Un ferit després de xocar un cotxe i un camió a Vielha
L’espectacular accident va produir una deflagració i foc. L’alcalde reclama posar fi a l’elevada sinistralitat de l’N-230
El conductor d’un turisme va resultar ferit lleu ahir, després que el seu vehicle xoqués frontalment amb un camió a l’N-230, al punt quilomètric 161 (a un quilòmetre de Vielha). Al camió viatjaven dos persones, que van resultar il·leses, mentre que el conductor del turisme va ser traslladat en ambulància a l’hospital de Vielha. Després del xoc, tots dos vehicles es van incendiar i, abans que sorgissin les primeres flames, es va produir una deflagració, segons asseguren alguns veïns de la zona i testimonis dels fets. L’accident es va produir a darrera hora del dia, i fins al lloc del sinistre es van desplaçar tres camions, un vehicle lleuger i onze efectius dels Pompièrs de la Val d’Aran. Així mateix, la carretera va quedar tallada mentre els Pompièrs apagaven l’incendi i asseguraven la zona.
L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, va assegurar a aquest diari que l’N-230 és “un niu d’accidents” i va reclamar que “si us plau, es prenguin mesures per evitar la sinistralitat”. En el que portem del 2025, s’han produït “mínim tres accidents amb camions implicats en aquesta altura de la carretera”, va explicar Serrano.
L’N-230 és una via internacional i es calcula que hi circula una mitjana de més de 800 camions al dia, segons va informar el consistori de la capital de la Val d’Aran. “No hi poden circular tants camions, és superperillós”, va alertar Serrano, i va afegir: “Especialment, el tram entre la frontera amb França i la baixada en direcció a Lleida, és on es produeixen més sinistres”, cosa que provoca llargues retencions de trànsit. Per això, el primer edil va insistir a limitar la circulació dels vehicles més pesants “tal com ja succeeix a l’hivern”, va dir.
A mitjans del mes de març passat, un altre camió va bolcar al mig de la mateixa carretera al seu pas per Vielha, fet que va obligar a tallar la via durant diverses hores.