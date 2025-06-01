La intel·ligència artificial arriba a Esterri en forma de relats breus
La vuitena edició del concurs de narrativa, que va rebre 87 textos, ja té guanyadors
La intel·ligència artificial va capgirar-ho tot. Aquesta frase és la que havien d’incloure els relats breus presentats a la vuitena edició del concurs que convoquen la biblioteca i l’institut Morelló d’Esterri d’Àneu. Com cada any, la temàtica era lliure però el requisit indispensable era que l’esmentada frase aparegués al text. I així va ser en la majoria dels 87 originals presentats en les tres categories (infantil, juvenil i adults), dels quals 76 complien les bases del certamen.
El jurat, integrat per Marta Blázquez, treballadora de l’ajuntament d’Esterri; Marta Boleda, escriptora i veterinària pallaresa; Montserrat Gil, professora de l’INS Morelló d’Esterri; i Glòria Farré, subdirectora del diari SEGRE, ja ha emès el veredicte després de llargues deliberacions. Així, en la categoria infantil (de 0 a 14 anys), el relat guanyador va ser La porta misteriosa, d’SP, pseudònim de Martí Castañeda; mentre que El darrer invent de l’Arnau, de Danielito, pseudònim de Daniel Pacione Pulido, va quedar finalista.
Pel que fa a juvenil (de 15 a 17 anys), la sentència del jurat va determinar que el text guanyador és Gràcies a la Simba, de Gal·leta, pseudònim de Claudia Caxide Villar, i en segona posició va quedar Última Connexió, d’Striker49, pseudònim de Laia Giménez Vidal. Finalment, en la categoria d’adults (a partir dels 18 anys), el relat que es va imposar va ser Rosal-IA, de Clavell Xinès, pseudònim de Rosa Vilalta i Guillamon, mentre que La culpa, de Meryl Viadé, pseudònim de Montserrat Gracia Fumanal, va quedar en segon lloc.
Com és habitual, el diari SEGRE publicarà a l’estiu els textos guanyadors i finalistes d’un certamen literari que ha arrelat al Pallars Sobirà i que es convoca en el marc de la Setmana de la Lectura que organitzen la biblioteca pública i l’institut Morelló d’Esterri. En aquesta edició, la cita, de l’1 al 8 d’abril, va incloure presentacions de llibres, tallers d’escriptura i exposicions.