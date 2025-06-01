Salàs engalana els seus carrers durant el segon concurs Vila Florida
Salàs de Pallars ha engalanat els seus carrers amb motiu del concurs Vila Florida, que va celebrar ahir la segona edició. Els veïns del carrer Bon Jesús van rebre el premi en la categoria d’espai públic, Neus Sullà es va emportar el guardó al millor balcó i Laura Planchería, a la millor façana. Part de la decoració roman bona part de l’any després del concurs, que l’ajuntament va posar en marxa l’any passat al convertir en zona de vianants el centre històric.