Tres línies de fibra òptica a Trívia amb només deu abonats
L’alcalde critica que se superposin al poble mentre d’altres no en tenen cap
Tírvia, amb tan sols 124 habitants i una desena de connexions d’internet actives, ja té dos línies de fibra òptica i ara se n’està desplegant una tercera, que també arribarà fins al poble de Farrera. Operaris de Movistar estan instal·lant cables que se sumaran als de xarxes públiques ja existents per dotar d’accés a internet amb banda ampla el municipi. L’ajuntament qüestiona la necessitat que tres d’aquestes infraestructures de comunicacions se superposin al poble, especialment quan altres localitats properes encara no en tenen cap.
L’alcalde, Joan Farrera, va explicar que, fa sis anys, la Generalitat va impulsar l’arribada d’una primera línia de fibra òptica per dotar d’accés a internet de banda ampla el col·legi i el jutjat de pau. Posteriorment, fa un parell d’anys, va arribar al poble des de Llavorsí l’eix troncal de la xarxa pública que promouen la Generalitat i la Diputació. Ara s’hi suma un tercer desplegament de fibra per part de Movistar.
“Tenim més banda ampla que veïns”, va dir l’alcalde, que va qüestionar la lògica d’aquesta inversió. “L’administració ha destinat recursos a duplicar i, ara a triplicar, un servei que ja funcionava, en lloc de gastar-los en educació, a dotar de banda ampla altres municipis pròxims que encara no la tenen o a millorar el precari servei de salut al Pirineu”, va assenyalar. Segons Farrera, pobles propers de la Vall de Cardós, Boldís, Baiasca, Arestui o altres de la Vall Ferrera segueixen sense accés a aquesta tecnologia.
“Més enllà de les inversions, fa falta una planificació més eficient de les obres que fan falta, que són moltes. S’inverteix en una cosa que ja funciona quan hi ha necessitats bàsiques que cal cobrir”, va indicar. Per la seua part, fonts de Movistar van confirmar que s’ha iniciat el desplegament de la xarxa de banda ampla per accedir a Tírvia, malgrat que de moment no hi ha previsió d’arribar a les cases, ja que falten permisos i l’alimentació elèctrica.