Un mural que pren vida: un poble de Lleida acull Grafftech, un festival itinerant dedicat a crear grafitis amb realitat augmentada
Pinten una escena que evoca la transhumància i el Camí de Sant Jaume, amb personatges que parlaran entre si al mirar-los a través de mòbils
Un mur de la plaça de Sant Climent de Vilaller és la tela en què està prenent forma una pintura fora del que és habitual. És un mural amb unes figures que parlaran entre si al mirar-les a través d’un telèfon mòbil o una tablet, gràcies a la tecnologia de realitat augmentada. El pinten en el marc de Grafftech, un festival itinerant dedicat a aquest tipus de grafitis interactius que celebra des de dijous i fins avui la setena edició i la primera a les comarques lleidatanes.
El mural, obra de l’artista Ceser, representa un pastor i un pelegrí, per evocar el pas per Vilaller de les rutes de la transhumància i del Camí de Sant Jaume. A través d’un codi QR, els espectadors podran activar la visió amb realitat augmentada als seus dispositius mòbils i escoltar a través d’ells un diàleg entre els dos personatges. Amb el temps, podran afegir-s’hi també altres continguts audiovisuals, segons va explicar Jaume Junque, organitzador de l’esdeveniment. “Quan atansis el mòbil al mural, prendrà vida”, va resumir. Es tracta d’una aplicació d’aquesta tecnologia que té pocs precedents a Lleida.
Un segon codi QR mostrarà en un mapa els grafitis amb realitat augmentada de totes les edicions de Grafftech. Es podrà veure en cada municipi on s’hagi celebrat aquest festival. “D’aquesta manera, els pobles que hi han participat es donen visibilitat entre si”, va apuntar Junque.
La temàtica del mural és una proposta de l’ajuntament. “El ramader li explicarà al pelegrí la història del poble”, va explicar el consistori, que va indicar que “tant pelegrins com pastors han trepitjat els mateixos senders i han compartit espais de passada, d’acollida i d’intercanvi”, va afegir. L’alcaldessa, Maria José Erta, va explicar que pretenen així retre homenatge a l’agricultura, recordar les rutes de la transhumància i reforçar el perfil turístic de Vilaller com a part del Camí de Sant Jaume. “Pot ser un bon element de promoció del poble”, va valorar.
L’ajuntament va respondre a una crida dels organitzadors de Grafftech a la recerca de localitzacions per a edicions del festival. Aquests van valorar positivament la temàtica que el municipi proposava per al mural, així com l’atractiu del poble i les seues bones comunicacions, a l’eix de l’N-230.
Grafftech té dos fonts de finançament. Per una banda, aportacions sobre els beneficis de l’empresa Suite of Art, dedicada a combinar pintures amb realitat augmentada, realitat virtual i intel·ligència artificial. Per una altra, aportacions dels ajuntaments on se celebra cada edició.
Altres murals a Sort i Os i busquen més localitzacions
Vilaller és el primer municipi de Lleida que acull el festival Grafftech, però no serà l’únic. Els organitzadors preveuen pintar aquest any altres murals amb realitat augmentada als municipis de Sort i Os de Balaguer. Així ho va explicar Jaume Junque, responsable d’aquest esdeveniment, que va indicar que, una vegada tancat el calendari per a enguany, començaran a obtenir propostes per al 2026 a tot Catalunya. “Estem oberts a municipis de Lleida que vulguin participar-hi”, va dir, i va avançar que l’any que ve tenen previst celebrar per primera vegada edicions del festival en altres països.