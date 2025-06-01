SUCCESSOS
Una vaca envesteix un mosso d'Esquadra que la volia treure de la carretera a la Val d'Aran
L’agent provava d’apartar l’animal, que es trobava a l’N-230, quan va rebre l’impacte. Va ser desplaçat uns metres, però només va patir esgarrinxades lleus
Una patrulla de l’àrea de trànsit dels Mossos d’Esquadra va detectar divendres a la nit la presència d’una vaca a la carretera N-230 al seu pas per Bossòst (Val d’Aran). L’animal es trobava enmig de la via i posava en risc la seguretat en el trànsit, raó per la qual un dels agents va baixar del vehicle policial per intentar apartar-la. Després d’intentar-ho sense èxit, la vaca el va envestir i l’impacte va desplaçar l’agent uns dos metres, segons va avançar ahir El Caso i va poder confirmar SEGRE de fonts policials. A conseqüència del cop i de la caiguda posterior, el mosso d’esquadra va patir algunes ferides lleus, principalment esgarrinxades a l’impactar contra l’asfalt. El succés va tenir lloc al voltant de les 21 h de la nit i l’afectat va ser traslladat pels equips d’emergències a l’Espitau Val d’Aran per ser atès.
Persones, vehicles i animals s’han vist involucrats en diversos incidents o accidents de trànsit al llarg dels anys a les carreteres lleidatanes, especialment a les del Pirineu. L’agost del 2021, un conductor va resultar ferit al xocar amb el seu vehicle amb una vaca mentre circulava per la carretera N-260 en el terme municipal del Pont de Bar, a l’Alt Urgell. Així mateix, el desembre del 2020, el conductor d’un turisme va resultar ferit lleu després que el seu vehicle xoqués contra tres vaques que van acabar morint a la carretera L-510 entre Alins i Àreu.
D’una altra part, el juliol del 2014, dos excursionistes de 58 i 18 anys (pare i fill) es van refugiar dalt d’una gran pedra per por dels toros i les vaques que pasturaven per un prat de la Vall Fosca, a la Torre de Capdella (Pallars Jussà). Tots dos, veïns d’Esparreguera, van haver d’avisar els Bombers per poder sortir de la roca. El cos va activar un helicòpter i una unitat dels GRAE per evacuar-los a la Torre de Capdella. Van sortir-ne il·lesos.
Animals a la via: 73 ferits i un mort en un any
Durant l’any 2024 les carreteres de la demarcació lleidatana van registrar 47 accidents de trànsit en els quals es va veure involucrat un animal i que van causar 73 ferits (tres de greus i la resta, lleus) i una víctima mortal, segons xifres (provisionals) facilitades a aquest diari pel Servei Català de Trànsit. També es van registrar 1.762 accidents per impactes contra animals sense danys personals. L’any 2023, la demarcació va registrar 38 accidents i 56 ferits, en aquest cas tots lleus. El total d’impactes sense persones afectades va ser de 1.591.