El Cercle inaugura un nou mural, dedicat en aquesta ocasió a l’estiu
L’associació El Cercle de Vilagrassa va inaugurar ahir el segon mural en un racó de la plaça del Pou. En aquesta ocasió està dedicat a l’estiu i forma part del projecte plurianual titulat Les quatre estacions, que van iniciar l’any passat amb la primavera. Guillem Gutiérrez, responsable de la part artística de l’entitat, va destacar que “al mural es pot veure la deessa romana Ceres, patrona de l’agricultura i les collites, al costat d’un camp de blat i una falç que simbolitza l’època de la sega, sense perdre de vista els ametllers, per la seua alta producció a Vilagrassa, i una vista del poble”. El mural ha estat obra de l’artista David Escribà d’Anglesola.
La idea de l’entitat és continuar els dos propers anys amb murals inspirats en la tardor i en l’hivern amb referències al poble de Vilagrassa, cadascun elaborat per un artista diferent. Val a recordar que el de la primavera el va crear l’artista Iona Escarré.
Per la seua part, l’alcalde, Josep Maria Mor, va celebrar la iniciativa i va explicar que han fet una crida perquè els veïns del poble cedeixin parets per poder pintar-les amb nous murals.
El Cercle va completar la inauguració del mural amb un vermut i un dinar popular a la plaça del Pou.