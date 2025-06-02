Deixalles 81 i Tres Panys guanyen el concurs de teatre de Tàrrega
Amb el drama clàssic ‘La filla del mar’ d’Àngel Guimerà. La 36 edició del certamen va rebre 1.800 espectadors en les sis funcions seleccionades
Les companyies Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines i Tres Panys de Moià es van adjudicar dissabte passat la 36 edició del Concurs de Grups de Teatre Ciutat de Tàrrega organitzat per BAT amb La filla del mar d’Àngel Guimerà, un dels clàssics més memorables de la literatura dramàtica catalana. Es tracta de la primera vegada que aquestes companyies, que en aquest cas van presentar una coproducció, guanyen el certamen de Tàrrega, fet que els permetrà participar en FiraTàrrega 2025. Val a destacar que l’elenc de la representació estava format per una vintena de joves actors i actrius. Aquestes companyies es van adjudicar quatre guardons més: millor direcció i segons premis de muntatge i presentació escènica, actor i actriu principal. Josep Canet, director de Deixalles 81, va destacar que “guanyar aquest concurs sempre ha estat una aspiració, per la qual cosa ens fa una il·lusió immensa, a més poder actuar de FiraTàrrega és molt gran i bonic”.
Canet va afirmar que “Tàrrega és el bressol del teatre i poder actuar amb un Teatre Ateneu ple d’espectadors va ser brutal, ho vam gaudir moltíssim”. Van estrenar La filla del mar al novembre i fins ara han ofert cinc actuacions. Una altra companyia que es va emportar cinc guardons va ser B de Butsènit de Lleida amb La función que sale mal que es va adjudicar: votació popular, primers premis de muntatge i presentació escènica i actor principal i actriu de repartiment, així com el segon premi d’actor de repartiment.
El segon millor grup va ser Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda amb La criada de dos mestresses que també es va adjudicar els segons premis de millor direcció i actriu principal. Encert de Sabadell amb Això no és vida es va emportar el tercer premi de millor grup; Pam Teatre amb Gustafsson R-60, el segon premi d’actriu de repartiment, i Gènesis de Fraga amb Invisibles, millor actor de repartiment. El president de BAT, Joan Ribó, va destacar la bona acollida del concurs amb “1.800 espectadors, uns 300 per funció, i 120 abonaments” i va agrair el suport de les institucions i 25 comerços i empreses. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “la ciutat es mou tot l’any amb el teatre”. La tresorera de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, Remei Ullate, va dir que actualment són 342 grups.