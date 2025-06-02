El mercat ven 90 vehicles d’ocasió amb menys visitants per la calor
Tàrrega va tancar ahir la 12 edició del Mercat del Vehicle d’Ocasió amb un balanç positiu de vendes. En tres dies, entre divendres i diumenge, la quinzena de concessionaris participants van vendre noranta vehicles, xifra similar a la registrada l’any passat. L’esdeveniment, per tant, va plantar cara a les elevades temperatures registrades si bé aquest factor va afectar l’afluència de visitants, especialment en les hores de la forta calor com el migdia i primera hora de la tarda.
D’altra banda, a més, el primer sondeig que es va fer posa de manifest que es van vendre més vehicles de gamma alta que en anys anteriors. Per tant, s’estima que el volum de negoci ha estat superior.
“Malgrat la forta calor, el Mercat del Vehicle d’Ocasió ha mantingut un bon resultat i continua com una de les cites referents del sector a les terres de Lleida”, va manifestar la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, qui també va agrair una vegada més el suport del públic i en especial dels concessionaris, que són coorganitzadors del certamen.
El parc esportiu de Tàrrega es va convertir en punt de trobada del sector de l’automoció, oferint 400 models amb preus entre els 2.400 i els 88.500 euros.