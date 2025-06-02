Novetat per als excursionistes del Parc Nacional d'Aigüestortes: visites gratuïtes durant tot l'estiu
La iniciativa busca que els més de 600.000 visitants anuals aprofundeixin en el coneixement de l'únic parc nacional català i la seva biodiversitat
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha anunciat que oferirà visites guiades gratuïtes durant els mesos de juliol i agost, tant als matins com a les tardes. Aquesta mesura pretén que els turistes, que sumen prop de 600.000 anualment, puguin conèixer més a fons l'únic parc nacional de Catalunya, més enllà dels punts més emblemàtics que habitualment visiten.
Segons ha explicat el director del parc, Lluís Florit, aquesta iniciativa respon a la percepció que molts visitants no aprofundeixen prou en les seves excursions: "Com a gestors del Parc tenim l'obligació d'oferir tota la informació als visitants perquè tinguin una experiència enriquidora". Tot i ser gratuïtes, aquestes visites requeriran reserva prèvia i seran conduïdes per personal del propi parc en horaris establerts.
Per complementar l'experiència, també s'editarà una mini guia amb informació detallada sobre hàbitats, espècies i indrets d'interès que els excursionistes podran portar a la motxilla durant les seves rutes. Aquesta guia està especialment pensada per als excursionistes més experimentats que vulguin aprofundir pel seu compte.
Una prova pilot amb futur
La direcció del parc ha confirmat que es tracta d'una prova que s'inicia aquest estiu i que, si els resultats són positius, podria tenir continuïtat. Cal destacar que durant els mesos de juliol i agost, el parc rep més de 260.000 visitants, gairebé la meitat del total anual.
Aquesta mesura s'emmarca en els esforços per millorar l'experiència turística a l'espai protegit, afavorint un coneixement més profund del seu patrimoni natural i facilitant que els visitants s'emportin més que simplement fotografies dels punts més coneguts del parc.