Un nou multitudinari DVins a Agramunt: unes 50.000 degustacions de 170 varietats de vins i caves
Va reunir milers de persones entorn el passeig del Sió
Agramunt va demostrar dissabte de nou el gran poder de convocatòria del DVins, la Mostra de Vins de Vins i Caves de Proximidad, que va reunir milers de persones entorn el passeig del Sió. Jordi Figuera, president de l’entitat organitzadora, va afirmar que “ha estat una XI edició d’èxit amb un punt de glamur” en la qual “hem servit 50.000 degustacions, les mateixes de l’any passat, en un temps més reduït ja que la forta calor va fer que la gent vingués més tard”.
Els visitants van poder degustar més de 170 varietats de vins i caves així com productes gastronòmics de l’Urgell que van oferir 35 estands (25 de vitivinícoles i 10 de gastronòmics), entre els quals hi havia els principals cellers de la DO Costers del Segre i DO Cava. La mostra es va completar amb les actuacions musicals de folk del grup La Catxibanda i el concert de The Pink Goats. Al matí hi va haver la ruta enologicaocultural per edificis vinculats a l’educació segons Josep Bertran, de l’organització.