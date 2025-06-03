TRÀNSIT
Cacen a la C-14 a Ciutadilla el segon fitipaldi en una setmana
Circulaven a uns 200 quilòmetres per hora en una llarga recta de la carretera C-14 al seu pas per Ciutadilla, a l’Urgell, on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Els Mossos d’Esquadra ha denunciat penalment amb tot just una setmana de diferència dos fitipaldis. L’últim d’ells a les 11.00 hores de divendres passat. Un conductor andorrà de 50 anys va ser captat per un radar circulant a 194 km/h, és a dir, a 104 km/h més del màxim permès.
Agents de trànsit de la Regió Policial Ponent i del Camp de Tarragona ho van aconseguir interceptar a Montblanc, on el van denunciar per un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular amb una velocitat penalment punible. A més, el vehicle, de la marca Mercedes, va quedar immobilitzat a disposició de l’autoritat judicial mentre que el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.
El cas anterior es va registrar el divendres 23. El radar va captar un turisme BMW que anava a 218 quilòmetres per hora. L’infractor era un home de 40 anys.
En ambdós casos, el cinemòmetre estava col·locat en el quilòmetre 59. Els infractors s’enfrontaran a peticions de presó o multes i a la retirada durant diversos mesos del carnet de conduir.