Més de 40 propostes culturals en el festival literari Llegendària
Arriba a la cinquena edició i se celebrarà dissabte al carrer Canonges i adjacents
Llegendària, el festival cultural creat fa ara cinc anys, comença una nova etapa en la nova edició amb l’objectiu de convertir-se en un festival literari de referència al Pirineu centrat en el foment de la lectura, l’escriptura i la cultura literàries per a tots els públics. El certamen se celebrarà dissabte vinent al llarg del carrer Canonges però també als carrers adjacents, el Pati Palau i la biblioteca de Sant Agustí.
L’alcalde i regidor de Cultura, Joan Barrera, va destacar que el festiva creix en nombre d’espais i en activitats. Així, aquest any hi ha programades més de 40 propostes culturals, com contacontes, parades de llibres, jocs, llegendes, música, il·lustracions, tallers, art i un nou espai familiar per a nens i nenes dels 0 als 6 anys.
La regidora de festes, Christina Moreno, va destacar els quatre elements sobre els quals girarà la cinquena edició del festival i que serviran per decorar el carrer Canonges: el foc, la terra, l’aire i l’aigua.
Moreno va animar a fer “turisme literari” i va explicar que el centre històric “s’omplirà d’activitats perquè joves i nens i tots els que visitin la ciutat se submergeixin en la màgia dels mons interiors i imaginaris als quals, gairebé exclusivament, només es pot arribar a través dels textos”. El programa començarà a les 11 hores del matí des del Portal d’Andorra. La inauguració oficial anirà a càrrec de la prescriptora literària Mixa, acompanyada del personatge local Tonet.
La part alta del carrer Canonges serà la zona aigua, amb jocs gegants i de taula i una parada de llibres i contacontes.
Els Diables de l’Alt Urgell oferiran activitats. La zona intermèdia del mateix carrer acollirà la zona terra, amb tallers, contacontes i la presència de sis llibreries. La zona foc comptarà amb un espai d’il·lustració, tallers, una haima i màgia. La zona aire serà a la part baixa de Canonges.