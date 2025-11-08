SANITAT
Liciten subministrament de cadàvers humans per a pràctiques mèdiques al CREBA de Torrelameu
Contracte per poder disposar de sis troncs amb cap, espatlles i maluc durant el 2026. Inclou també la preparació, la gestió i la retirada posterior
L’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida ha licitat “la posada a disposició, gestió i retirada d’espècimens anatòmics humans” destinats a pràctiques d’especialistes sanitaris al Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), ubicat a Torrelameu, per un import de 42.955 euros. El contracte té una durada prevista des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2026 sense possibilitat de pròrroga, i preveu en concret el subministrament d’un lot format per dos troncs amb cap, espatlles i malucs i un altre lot de quatre amb les mateixes característiques.
Així mateix, el contracte inclou la preparació i manipulació dels espècimens humans, la tramitació administrativa, el transport fins al CREBA i la posterior retirada, la provisió de material quirúrgic general i del material d’un sol ús i la prestació del servei per personal tècnic especialitzat.
Els cursos en aquest equipament solen ser amb porcs, però per a certes subespecialitats és necessari practicar amb “espècimens humans”. Per exemple, el març passat, metges joves i residents de traumatologia i neurocirurgia van aprendre les principals tècniques de cirurgia de columna practicant amb torsos de cadàvers humans que es van importar des dels Estats Units a través de l’empresa Scientific Anatomy Center, de València.
Pràctic i realista
La documentació de la licitació detalla que aquests cursos ofereixen “una experiència d’aprenentatge pràctica i realista que millora significativament la comprensió dels procediments mèdics i millora la qualitat de l’atenció al pacient, a més de facilitar la formació continuada de cirurgians i altres professionals, que poden practicar amb aquests cossos abans de fer-ho amb pacients vius”. A més, defensa que la contractació d’aquest servei “assegura que totes les etapes del procés es portin a terme amb garanties de qualitat, seguretat i eficiència”.