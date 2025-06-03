Naix el certamen d’ornitologia Punto Pirineo
Els boscos, riberes, camps i muntanyes de Bonansa, Montanui i Sopeira seran del 13 al 15 de juny l’escenari de la primera edició del festival ornitològic Punto Pirineo, la programació del qual inclou passejos guiats, sessions d’albirament de grans rapinyaires, tallers de fotografia especialitzada i de construcció de caixes niu i, també, una experiència d’anellatge científic d’ocells.
El certamen comença el divendres 13 de juny amb un tomb de benvinguda i interpretació d’aus guiat per Roger Gras al bosc de Pegá, a Bonansa, on es poden albirar picasoques, mallerengues i pinsans.
Dissabte hi haurà una observació de rapaços com trencalossos, voltors comuns i aufranys des de l’aguait de Bonansa Activa i també un taller pràctic de fotografia de naturalesa a Montanui amb el professional Pedro Montaner.